マークス・インテリジェンスは、2024年12月23・24日にインドネシア・アチェ州バンダアチェにて開催される「アチェ津波と和平20周年記念アチェ国際フォーラム2024『AGAMA, KEBERSAMAAN DAN KEMANUSIAAN 』」に関して、日本における広報活動の支援を行います。 マークス・インテリジェンス「アチェ津波と和平20周年記念アチェ国際フォーラム2024」 マークス・インテリジェンスは、2024年12月23・24日にインドネシア・