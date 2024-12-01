◇明治安田Ｊ１リーグ第３７節磐田２−１ＦＣ東京（３０日・ヤマハスタジアム）１８位のジュビロ磐田はホーム最終戦でＦＣ東京に２―１で競り勝ち、奇跡の残留へ望みをつないだ。後半３２分、相手退場で数的優位となると、同３５分にＦＷマテウスペイショット（２９）が同点弾。さらに同４４分、今季限りでの引退を表明しているＭＦ山田大記主将（３５）が決勝ＰＫをねじ込んだ。８日の最終節は敵地で鳥栖戦。勝てば他会場の