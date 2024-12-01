藤沢市、市観光協会と連携協定を結んだエクボの工藤社長（右）＝１１月２５日、藤沢市役所藤沢市と市観光協会、手荷物預かりサービス事業を手がける「ｅｃｂｏ（エクボ）」（東京都）は１１月２５日、市内企業の店舗などの空きスペースを利用した同サービスの観光客らによる利用拡大や利便性向上に向けた連携協定を結んだ。京都市などと同様の協定を結んでいるが、県内自治体では初めて。同社は、スーツケースやバッグなど荷物
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