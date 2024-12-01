DeNAは30日、タイラー・オースティン内野手（33）、アンドレ・ジャクソン投手（28）、アンソニー・ケイ投手（29）、ローワン・ウィック投手（32）の来季残留を発表した。4選手ともに単年契約でオースティンは年俸4億9500万円、ジャクソンは同2億3800万円、ケイは同1億5000万円、ウィックは同1億4300万円。また、J・B・ウェンデルケン投手（31）、マイク・フォード内野手（32）とは契約を更新しないことも発表した。