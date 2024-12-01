【プレミアリーグ第13節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 2-5(前半2-5)アーセナル<得点者>[ウ]アーロン・ワン・ビサカ(38分)、エメルソン・パルミエリ(40分)[ア]ガブリエル・マガリャンイス(10分)、レアンドロ・トロサール(27分)、マルティン・ウーデゴーア(34分)、カイ・ハバーツ(36分)、ブカヨ・サカ(45分+5)<警告>[ウ]エメルソン・パルミエリ(42分)、クリセンシオ・サマーフィル(45分+1)、ウカシュ・ファビア