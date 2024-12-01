【セリエA第14節】(ジュゼッペ・メアッツァ)ミラン 3-0(前半2-0)エンポリ<得点者>[ミ]アルバロ・モラタ(19分)、ティジャーニ・ラインデルス2(44分、69分)<警告>[ミ]マッテオ・ガッビア(25分)、パウロ・フォンセカ(25分)、ユヌス・ムサ(57分)[エ]ロレンツォ・コロンボ(35分)、リアム・ヘンダーソン(67分)