ロッテの安田と池田が、船橋市内で行われたBリーグ千葉J―琉球戦のハーフタイムにゲスト出演。1分間に2人でフリースロー3本を決めるチャレンジに成功して会場を沸かせた。同じ千葉に本拠を置くプロチーム同士のコラボ企画。ともに初観戦で「アリーナの良さが出ていた」と安田。池田は「音楽がかかっているのでノリやすい」と球場とは違った応援の雰囲気を楽しんだ。来季に向け、中村奨が二塁再転向を希望。そろって「自分の