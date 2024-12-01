福島遠征から中1週のテーオードレフォンは土曜朝、CWコースから坂路へ。4F67秒4〜1F15秒8で駆け上がった。梅田師は前向きだ。「雰囲気は凄くいい。どんな競馬もできるので枠も心配ない。注文のつかないタイプだからゲートを出てからレースを組み立てられる。ここでどれだけやれるかでしょう」と余裕の表情だった。