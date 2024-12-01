22年12着、昨年13着に続く参戦のグロリアムンディは土曜朝、関西馬で最後に馬場入り。CWコースをゆったり駆け抜けた。大久保師は「いつも通りの感じで、前走と同じぐらいの出来」と伝える。前走ブラジルCは好位から持ち前の勝負根性で競り勝ち、久々の勝ち星。「相手は強いがリズム良く走れば」と話した。