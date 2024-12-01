サンライズジパング陣営が超強気だ。土曜朝は坂路4F62秒7〜1F14秒8で流した。平井助手は「しまいだけスッと。いいさばき。坂路で鍛え食わし込んでパンプアップ。体は520キロ（前走512キロ）ぐらいで筋肉量が増えただけ。無駄な肉は一切ない」と話す。伸び盛りの3歳馬が急上昇ムードを漂わせている。