超吸収型サニタリーショーツブランド｢Bé-A(ベア)｣は、ジュニアモデル｢ベア ペティート シグネチャー ショーツ｣を通してジュニア期の受験を応援する｢受験生応援キャンペーン｣を2024年12月6日(金)よりスタートします。生理が受験の不安材料になり、試験に集中ができない!という悩みを解消させる、受験生は必見のキャンペーンです。 ベア ペティート シグネチャー