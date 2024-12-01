ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、ＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（オーストラリア）との防衛戦（１２月２４日、東京・有明アリーナ）を控えるなか、元世界王者たちが勝負の行方を占った。元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（６９）のユーチューブチャンネル「具志堅用高のネクストチャレンジ」に、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・川島郭志氏（５４）が出演し