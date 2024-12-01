◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアーメジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（３０日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）首位と５打差の４位から出た賞金ランク２位の金谷拓実（２６）＝Ｙｏｇｉｂｏ＝は５バーディー、３ボギーの６８で回り、４位を守った。賞金レースは実質的にランクトップの平田憲聖（２４）＝エレコム＝との２人に絞られ、金谷は第３ラウンド（Ｒ）終了時点の順位なら逆転賞金王