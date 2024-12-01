TATSUJINは、同社開発作品第一弾となるPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』を2024年11月28日(木)より販売中です。 TATSUJIN『SNOW BROS. WONDERLAND』 TATSUJINは、同社開発作品第一弾となるPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』を2024年11月28日(木)より販売中。また、同日にClear River Games社よりPlayStat