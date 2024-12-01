《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…モンサンフリージア（発走直後につまずき落馬）▽8R…ニューツーリズム（2周目1号坂路手前＝両腸骨複骨折）レディステディゴー（3周目5号障害いけ垣着地時につまずき落馬）【過怠金】▽2R…松岡1万円（直線内斜行）▽6R…菊沢5万円（4角外斜行）【戒告】▽2R…松岡（3角外斜行）▽6R…菊沢（直線内斜行）▽7R…江田照（3角内斜行）▽10R…横山武（直線内斜行）坂井（直線外斜行