東急エージェンシーは、電子版『馬渕磨理子の金融・経済ノート』の配信を開始。 『馬渕磨理子の金融・経済ノート』馬渕磨理子著  著者：馬渕磨理子体裁：リフロー形式配信開始：11月27日(水)価格：1,980円(本体1,800円＋税)販売：AmazonKindle、楽天Kobo、iBooks 他ISBN：978-4-88497-139-7/ C0033東急エージェンシーは、電子版『馬渕磨理子の金融・経済ノート』の配信を開始しました。経済ア