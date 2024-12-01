Global Style Japanは、2024年12月1日に新商品「LUFT(ルフト) ケア＆デザイン ミルク」を発売します。 Global Style Japan「LUFT(ルフト) ケア＆デザイン ミルク」  容量：100mL価格：1,650円(税込)先行発売日：2024年12月1日香り：心うるおうサボンの香りGlobal Style Japanは、2024年12月1日に新商品「LUFT(ルフト) ケア＆デザイン ミルク」を発売。この製品は、髪に潤いを与えながら、まとま