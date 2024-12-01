[11.30 セリエA第14節](ジュゼッペ・メアッツァ)※26:00開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 19 テオ・エルナンデスDF 22 エメルソンDF 28 マリック・ティアウDF 46 マッテオ・ガッビアMF 10 ラファエル・レオンMF 11 クリスティアン・プリシッチMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 29 ユスフ・フォファナMF 80 ユヌス・ムサFW 7 アルバロ・モラタ控えGK 57 マルコ・スポルティエッロGK 96 L. Torriani