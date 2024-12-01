赤福は、2024年12月4日(水)から10日(火)の期間限定で、阪神梅田本店1階「OYATSU -はなれ-」に出店します。 赤福「OYATSU -はなれ-」出店 出店期間：2024年12月4日(水)〜10日(火)出店場所：阪神梅田本店1階「OYATSU -はなれ-」営業時間：10:00〜20:00最終日は18:00終了・ラストオーダーは閉店の30分前 赤福は、2024年12月4日(水)から10日(火)の期間限定で、阪神梅田本店1階「OYATSU -はなれ-」に出店。三重と