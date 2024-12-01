NPO法人有明支縁会は、新型コロナウイルスによる後遺症や線維筋痛症などの難治性疾患をお持ちの方々を支援するため、2024年12月5日(木)に東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会を実施。 NPO法人有明支縁会 東洋医学「かっさ」施術及びセルフ施術講習会 開催日：2024年12月5日(木)・午前8時半〜受付9時〜12時(個別施術会)15,000円※先着4名のみ・午後12時半〜受付13時〜13時半(講演会・講習会)参加料 3,0
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