12月7日(19:00〜)に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』2時間スペシャルの出演アーティストが発表された。『with MUSIC』2時間スペシャルCrystal KayとMay J.はよみうりランドの60周年特別イルミネーションの中から、クリスマスソングを披露。Crystal Kay×May J.でクリスマスの定番曲「All I Want for Christmas is You」をコラボで披露。さらに、Crystal Kayは桑田佳祐の名曲「白い恋人達」、May J.は松任谷由実の「恋