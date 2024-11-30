更年期と思い込み別の病気を見落とす？高血圧が見つかったケースもRadiChubu

更年期と思い込み別の病気を見落とす？高血圧が見つかったケースも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 11月24日のラジオに、パートナーの更年期障害に関する相談が寄せられた
  • 医師は、更年期症状と思い込んでしまい別の病気を見落とす場合があると指摘
  • 実際に血圧を測ってみたら、高血圧が見つかったケースがあったとした
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