º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÏÂÅÄµ£»á¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯·ª¸¶ÎÍÌð¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥óPRESENTSÏÂÅÄµ£¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2024¡×¤¬12·î18Æü¡Ê18»þ30Ê¬³«¾ì¡¢19»þ30Ê¬³«±é¡Ë¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬»ÔÌ±²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼°Ê³°¤Ë¤â¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ÃêÁª²ñÅù¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢e¡Ü¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£