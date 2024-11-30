£¶°Ì¤ÎÅìµþ£Ö¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç£±£³°Ì¤ÎÀîºê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀîºê¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾£±£¶Ê¬¤Ë£Æ£×»³ÅÄ¤¬¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿£Ð£Ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±£²£²Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó»³ÅÄ¤¬±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ£Ö¤ÏÁ°È¾£³£´Ê¬¤Ë£Ä£Æ¹ËÅç¤ËÂå¤¨¤Æ£Æ£×À÷Ìî¤òÅêÆþ¤·¤Æ£³¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Æ±£´£²Ê¬¤Ë£Æ£×¸«ÌÚ¤¬±¦Â­¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢Á°È¾