11·î29Æü¡¢¾¾Ê¿·ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾­·³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤ºî¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØË½¤ì¤óË·¾­·³¡Ù¤Ï¡¢1978Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Ê¿±é¤¸¤ë¡¢È¬Âå¾­·³¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¤¬¡¢¡È¿·¤µ¤ó¡É¤³¤ÈÉÏË³´úËÜ¤Î»°ÃËË·¡¦ÆÁÅÄ¿·Ç·½õ¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°­¤òÆ¤