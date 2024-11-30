¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤æ¤Ã¤Æ¤£(47)¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀî¤¢¤ó¤Ê(34)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡ª¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ËÂçÀÚ¤Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤ÊÇ¥¿±À¸³è¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®¤µ¤Ê²æ¤¬»Ò¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤â¤Ê¤¯Î×·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÉ×¤È¤â¤Ë´î¤Ö»Ñ¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ê¥ï¥«¥Á