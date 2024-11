現地時間の2024年11月28日、イギリスのiPhoneユーザーは複数の悪天候警報を受け取りました。この警報の中には、イギリス気象庁の名で発信された「猛烈な高温注意報」も含まれていたのですが、外気温はわずか華氏39度(摂氏4度)であったため、iPhoneユーザーを混乱に陥れる事態となりました。British iPhone users sent alerts of 'severe high temperatures' of 39F - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/11/29/british-iphone-users-