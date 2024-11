ケイト・スペード ニューヨークの日本限定キャンペーン「Discover your joy」フィルムシリーズの第2弾として、俳優の佐野勇斗を主演に迎え、新アイコンバッグ「デコ」をフィーチャーし、ホリデーシーズンに大切な人にギフトを贈るJoy(喜び)を表現したショートムービー『To the one who brings you joy (Joyを もたらす大切な誰かへ)』が、ケイト・スペード ニューヨークのグローバルYouTubeチャンネル上で11月29日に公開された