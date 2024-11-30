女子プロレスは男子メジャー王座からも認定されている。アントニオ猪木さん（２２年１０月１日没、享年７９）が創設した新日本プロレスのＩＷＧＰタイトルに女子王者が誕生したのは２２年１１月２０日。新日本とスターダムの合同興行「ＨｉｓｔｏｒｉｃＸ―ｏｖｅｒ」（有明アリーナ）の産物だ。今月１７日にエディオンアリーナ大阪で行われた「ＨｉｓｔｏｒｉｃＸ―ｏｖｅｒ２」では、第３代王者の岩谷麻優が、渡辺桃を相手