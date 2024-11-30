高校生と中学生の子どもがいるというAさん。「児童手当が拡充されますが、わが家のケースでは結局いくらもらえるのですか？」とのご相談です。高校生と中学生がいる家庭の児童手当がいくらになるのか、確認してみましょう。 2024年10月から高校生も支給対象！ 児童手当制度拡充による変更点 従来の児童手当は、日本に住む中学生以下の子どもを育てている家庭に対し、国が支給する手当です。この制度の対象がこれま