オーガニックとサイエンスを融合した国産コスメブランド「シン ピュルテ（SINN PURETÉ）」が、ロックバンド「アレキサンドロス（［Alexandros］）」の川上洋平とコラボレーションしたハンドセラム「マインドフル ハンドセラム YOHAKU」（限定、45g 2900円）を発売する。12月16日から一部の百貨店やロフト、専門店、美容室、サロンなどで順次先行販売し、2025年1月13日からその他のバラエティーショップで取り扱う。 【画像