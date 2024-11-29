イタリアの財団が手掛けるファッションコンテスト「イッツ（ITS）」が、2025年のファイナリストを発表した。日本からの選出はなかった。 【画像をもっと見る】 イッツは「International Talent Support」の略称で、バーバラ・フランチン（Barbara Franchin）が2002年に設立。これまで、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）や「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のマチュー・ブレイジ