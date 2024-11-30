来週の主な予定パウエルFRB議長とウォラー理事米雇用統計に日本実質賃金「最もハト派」中村日銀委員 ・7日からのブラックアウト期間入りを前にパウエルFRB議長とウォラーFRB理事が講演 ・米雇用統計ストやハリケーンの影響で前回は雇用者数が大幅低下、その反動で11月は大幅増加へ ・10月実質賃金、3カ月連続でマイナスの見通し石破首相は来年春闘での大幅賃上げ実現を要請 ・5日に「最もハト派