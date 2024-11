「目に入れても痛くない」ということわざを体現するかのように我が子を溺愛する両親は非常に多く、愛するあまり思わずキスをしてしまう人さえいます。しかし、子どもに、特に生まれたばかりの赤ちゃんに対しては、たとえ顔にキスをする行為であっても深刻な感染症を引き起こす可能性があるとして、微生物学者が忠告しています。Why you should never kiss a babyhttps://theconversation.com/why-you-should-never-kiss-a-baby-243