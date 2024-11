小園健太〜Aim for the ace of the Baystars最終回プロ3年目、今シーズンはプロ初登板の機会を手に入れた小園健太(DeNA)だったが、結局、一度きりの出番になってしまった。「悔しいという思いばかりですね。もどかしさを感じた1年でもありました」小園は、冷静だが語気を強めて言った。すでに来季に向けて動き出しているDeNAの小園健太photo by Sankei Visual【念願の一軍デビューも...】今季はオープン戦で先発争い