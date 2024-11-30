※経済指標 カナダ実質GDP（9月）22:30 結果0.1% 予想0.2%前回0.0%（前月比) 結果1.6% 予想1.6%前回1.5%（1.3%から修正）（前年比) カナダ実質GDP（2024年 第3四半期）22:30 結果1.0% 予想0.9%前回2.2%（2.1%から修正）（前期比年率)
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