※経済指標 カナダ実質GDP（9月）22:30 結果0.1% 予想0.2%前回0.0%（前月比) 結果1.6% 予想1.6%前回1.5%（1.3%から修正）（前年比) カナダ実質GDP（2024年 第3四半期）22:30 結果1.0% 予想0.9%前回2.2%（2.1%から修正）（前期比年率)