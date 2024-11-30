＜11月29日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1376) カネコ種 東証スタンダード [ 1,366.0 | -0.79% ] (1694) ＷＴニッケル 東証ETF [ 2,177.0 | -0.77% ] (2413) エムスリー 東証プライム [ 1,450.0 | -1.42% ] (2481) タウンＮ 東証スタンダード [ 763.0