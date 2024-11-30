4車種で新機種マツダは、「CX-5」/「CX-30」/「マツダ3」/「マツダ2」に新機種を追加し、12月25日に発売すると発表した。【画像】CX-5/CX-30/マツダ2/マツダ3を写真で全135枚市場の関心が高い装備を採用した機種 「ブラックセレクション」/「アイセレクション」/「レザーツーリングセレクション」/「スポルトプラス」を車種ごとに最適な組み合わせで設定したと述べている。メーカー希望小売価格（税込）CX-5マツダ、CX-5/CX-30/