直近値 前日比 高値 / 安値 英ＦＴ１００指数 8287.30 + 6.08 (+0.07%) 8292.45 / 8252.89 仏ＣＡＣ４０指数 7235.11 + 55.86 (+0.78%) 7241.07 / 7147.74 独 ＤＡＸ指数 19626.45 +200.72 (+1.03%) 19640.15 / 19380.21