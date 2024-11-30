■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (2926) 篠崎屋 東証スタンダード (3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト (4889) レナ 東証グロース (7342) ウェルスナビ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5759) 日本電解 東証グロース (3791) ＩＧポー