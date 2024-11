撮影:森好弘(C)WAKEONE/LAPONE ENTERTAINMENT 第5世代K-POPを代表するグローバルボーイズグループZEROBASEONE(ゼロベースワン)が2024年11月29日より、自身初となる海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」の日本公演をスタートした。【写真】「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]」 IN JAPAN 11/29愛知公演の模様今年3月に日本デビューを果たすと発売当時海外アーティ