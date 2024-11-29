グラビアアイドルの橋本ひかりがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『ボクの彼女のバグった距離感』(発売中 4,378円税込 発売元:エアーコントロール)の発売記念イベントを行った。2020年6月に発表した1stDVD『ヒカリノキセツ』で162cmの身長にB89・W60・H91という圧倒的なスタイルと新人離れしたセクシーさを披露し、"日本一脱げる法学部グラドル"のキャッチコピーでグラビア界にセンセーションを巻き起こした橋