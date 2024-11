これまでに、睡眠時間が長い方が心臓病のリスクなどが低くなるといった睡眠時間と健康状況を関連付ける研究結果が複数報告されています。新たに「睡眠の規則性」に着目した研究によって「睡眠時間が長くても不規則なら心臓発作や脳卒中のリスクが高くなる」という可能性が示唆されました。Sleep regularity and major adverse cardiovascular events: a device-based prospective study in 72 269 UK adults | Journal of Epidemio