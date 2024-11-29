◇プロボクシングスーパーフェザー級8回戦神足茂利（M・T）《○判定●》浜田力（DANGAN）（2024年11月29日東京・後楽園ホール）日本スーパーフェザー級5位の神足茂利（28＝M・T）が浜田力（28＝DANGAN）とのノンタイトル戦に3―0で判定勝ち（80―72、79―73、78―74）し、昨年9月以来の再起に成功した。ガードを上げながら左ジャブを軸に試合を進めた神足。5回に相手の強烈な右を浴びて一瞬ぐらつくも冷静に立て直し、上