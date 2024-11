ホテルニューグランドは開業97周年を迎える2024年12月1日に、ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND(エスワイル バイ ホテルニューグランド)」横浜高島屋店を地下1階 Foodies’Port2にオープン。本店以外の出店は初で、新商品も取りそろえます(画像は全て提供、価格は税込)。【10位までの全ランキング結果】家族で泊まりたい「みなとみらいのホテル」ランキング「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」について「S.Weil by HO