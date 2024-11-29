JRAは、第69回有馬記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位を下記のとおり発表した。有馬記念ファン投票は、12月1日まで特設サイトで受付中。【画像】有馬記念ファン投票｜第2回中間発表（1位〜100位）ドウデュースは有馬記念がラストラン有効投票数：358万763票1ドウデュース33万8702票2ダノンデサイル20万1330票3ベラジオオペラ18万9678票4テーオーロイヤル18万3866票5ブローザホーン18万1076票6チェ