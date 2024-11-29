日本相撲協会は２９日、１２月１日から始まる冬巡業を初日から休場する幕内力士７人のうち、診断書が届いた３人の診断名を公表した。新たに関脇霧島（音羽山）が休場となった。休場理由は、美ノ海が「痔瘻（じろう）」、高安が「急性腰痛症、右足関節捻挫」、北勝富士が「右膝膝蓋（しつがい）骨脱臼手術後」だった。休場者と十両からの補充は次の通り。【休場】霧島（音羽山）、美ノ海（木瀬）、琴勝峰（佐渡ケ嶽）、高