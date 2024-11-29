明日11月30日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、田中要次、松田元太（Travis Japan）と行く東京都青梅市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！田中（愛称BoBA）と松田が待っていたのは「釜の淵公園」にある「柳淵橋」。名バイプレーヤー