BiSが、6月9日に東京・代官山UNITで開催したツアー<We Gotta Go BiS TOUR>のファイナル公演より、「NO CHOiCE」のライブ映像をYouTubeに公開した。◆BiS ライブ映像「NO CHOiCE」は、第3期BiSラストアルバム『NEVER MiND』に収録されており、AxSxEプロデュース楽曲のライブ映像公開は初になる。また、2025年1月12日に東京・日比谷公園大音楽堂で開催するワンマンライブ<Finale of third BiS>をもって解散することを発表してい