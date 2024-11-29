女王蜂が、12月25日に発売する国立代々木競技場 第一体育館で開催した『女王蜂 結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」』の全曲ダイジェスト映像が公開された。◆女王蜂 動画今回のダイジェスト映像は、＜結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」＞の本編全曲に渡り見どころを4分弱に凝縮したものだ。映像商品『結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」-2024.04.20 国立代々木競技場 第一体育館-』は、＜結成15周年記念単独公演 「正